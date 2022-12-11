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Кириос о том, может ли в 2023-м появиться новый чемпион ТБШ: «Рафа выиграет «Ролан Гаррос», Джокович, вероятно, выиграет «Уимблдон» – если я его не остановлю – так что не знаю»

22-я ракетка мира Ник Кириос ответил, может ли в 2023 году появиться новый чемпион «Большого шлема». «Я скажу «нет».

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