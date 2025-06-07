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Телеканал «Моя Планета»

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Зачем деревьям кора

Зачем деревьям кора

Первое, что мы замечаем при виде любого дерева — ствол, одетый в кору. Она может казаться обычной поверхностью, но для дерева кора — это многофункциональный скафандр, крепостная стена и система жизнеобеспечения, слитые воедино.

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