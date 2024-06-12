Операторы связи планируют построить 126 новых базовых станций в Мангистау

11 июня на аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая был поднят вопрос обеспечения жителей региона качественной и доступной связью, сообщили в пресс-службе акима области.
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