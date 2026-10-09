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Paramount выпустит фильм по мотивам игры Cyberpunk 2077

Paramount выпустит фильм по мотивам игры Cyberpunk 2077

Киностудия Paramount Pictures выпустит полнометражный фильм по мотивам компьютерной игры Cyberpunk 2077.

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