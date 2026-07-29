The Times of India: в столкновениях в Кашмире погибли 20 человек

В контролируемом Пакистаном Кашмире в результате столкновений в ходе выборов погибли 20 человек. Активисты JAAC противостоят фальсификациям, а Министерство иностранных дел Индии осуждает Пакистан за попытку скрыть оккупацию и нарушения прав человека.
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