The Times of India: в столкновениях в Кашмире погибли 20 человек

В контролируемом Пакистаном Кашмире в результате столкновений в ходе выборов погибли 20 человек. Активисты JAAC противостоят фальсификациям, а Министерство иностранных дел Индии осуждает Пакистан за попытку скрыть оккупацию и нарушения прав человека.