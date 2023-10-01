Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Надо! Надо им прижать хвост! Очень надо - они боятся только силы, а она у нас есть! Да ещё какая! Им и во сне не снил...Россия готова вер...
  • Chin Andy
    Если можно собрать нужное количество подписей и объявить импичмент аж президенту, то почему нельзя набрать подписей, ...Шепелев ни в чем ...
  • Леонид Попивняк
    ....спутник Маска "вдруг" упал - это Путин колдовал....))))))))Упали 200 спутник...

Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?

Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?

Астана дрейфует от России, боясь лишиться территории Дмитрий Родионов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх