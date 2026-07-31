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ВЕСТИ КРЫМ

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Рифат Сабитов заявил, что китайский бизнес рассматривает Россию как основного партнера

Рифат Сабитов заявил, что китайский бизнес рассматривает Россию как основного партнера

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил, что количество российских компаний с китайскими учредителями или соучредителями растёт.

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