ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи из-за повышения цен, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
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