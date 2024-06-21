Повышение ставки ЦБ не кажется неизбежным

Что случилось? Сегодня власти приняли решение смягчить требование о репатриации валютной выручки экспортерами с 80% до 60%, объяснив это решение «…стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности».
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