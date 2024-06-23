Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Дня Святой Троицы в Троице-Сергиевой лавре

В Троице-Сергиевой лавре состоялось праздничное богослужение в честь Дня Святой Троицы. Богослужение началось после того, как Патриарх Кирилл совершил молебен перед рублевской иконой Святой Троицы и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.