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В Тулу вернулись полицейские из долгой командировки на Северный Кавказ

В Тулу вернулись полицейские из долгой командировки на Северный Кавказ

Сотрудники сводного отряда тульской полиции вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ. В Туле состоялась торжественная встреча, в которой участвовал начальник регионального УМВД Андрей Даценко, члены Общественного совета и другие.

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