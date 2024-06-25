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Чувствуют себя как рыба в воде: Киркоров принял решение вывезти детей из России

Чувствуют себя как рыба в воде: Киркоров принял решение вывезти детей из России

Певец Филипп Киркоров решил отправить дочку Аллу-Викторию и сына Мартина учиться за границу. Сам артист не хотел, чтобы эту новость узнали все, однако она все же просочилась, точнее ее вскрыл близкий человек поп-короля — его папа Бедрос Киркоров.

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