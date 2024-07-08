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«Бегом из МВД» – Миронов заявил, какое ведомство надо срочно передать президенту в прямое подчинение

«Бегом из МВД» – Миронов заявил, какое ведомство надо срочно передать президенту в прямое подчинение

После Министерства обороны может настать очередь Министерства внутренних дел, заявил Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной думе.

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Комментарии
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Сергей Читалов
уничтожить при попытке к бегству
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1 час.
Сергей Читалов
народ где вилы
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1 час.
Bogdan Stupin
Стесняюсь спросить г.Миронова, знает ли он схему подчинения в системе руководства страной Россией. Ну, например, кому подчинены МО, МИД...
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1 час.

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