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Лукас Масоэро: «Удивило, что в России даже фрукты отличного качества, очень вкусные. В Аргентине их надо мыть, могут быть химикаты. У вас парни никогда не мыли яблоки»

–  Как вам российские продукты, что продаются в супермаркетах: сыр, колбаса? Качественная еда? –  Я человек, который любит пробовать обычные вещи в новых странах, – это мое увлечение, поэтому, конечно, покупал все эти продукты в российских супермаркетах.

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