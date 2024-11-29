Лукас Масоэро: «Удивило, что в России даже фрукты отличного качества, очень вкусные. В Аргентине их надо мыть, могут быть химикаты. У вас парни никогда не мыли яблоки»

– Как вам российские продукты, что продаются в супермаркетах: сыр, колбаса? Качественная еда? – Я человек, который любит пробовать обычные вещи в новых странах, – это мое увлечение, поэтому, конечно, покупал все эти продукты в российских супермаркетах.