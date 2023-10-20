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Минпромторг составил список машин для чиновников

Минпромторг составил список машин для чиновников

В перечень попал китайский бренд.фото: vk.com/aurusrussia--> Минпромторг рекомендовал автомобили российских и китайских брендов для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

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