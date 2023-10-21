Седой и с длинной бородой: народ не узнал резко сдавшего Ефима Шифрина

Юмориста, похоже,его возраст совсем не не интересует. Ефим Шифрин Социальные сетиСтатьи по теме: Александра Бортич и Ефим Шифрин встретились в библиотеке Ефим Шифрин стал «многодетным» дедушкой Ефим Шифрин посадил Татьяну Васильеву на шпагат .