Седой и с длинной бородой: народ не узнал резко сдавшего Ефима Шифрина

Юмориста, похоже,его возраст совсем не не интересует. Ефим Шифрин Социальные сетиСтатьи по теме: Александра Бортич и Ефим Шифрин встретились в библиотеке Ефим Шифрин стал «многодетным» дедушкой Ефим Шифрин посадил Татьяну Васильеву на шпагат .
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