«Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына Вам не кажется странным, что лица таджикской национальности в последнее время не сходят с первых полос новостных СМИ? Если разбой и грабеж – таджики.
Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына
Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Адвоката и его семейку надо надо отправить на родину = в Таджикистан. А пособников, затеявших этот спектакль - судить здесь!
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3 час.
Валерий Вадимов
продажные чинуши в погонах и без..а беглов-редкостное чмо,как оказалось...каков поп-таков приход...сгнило всё сверху до низуво всех ветвях власти,корысть,коррупция рулят....молодец гарант-чёткую вертигаль гнилого карточного дома выстроил
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1 час.
Владимир Терентьев
Надо запретить иностранным гражданам быть в России адвокатами, судьями, полицейскими, а тем кто успел получил гражданство, только через 65 лет или лишить его гражданства за мошенничество.
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56 мин.
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