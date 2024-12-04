Какой женский голос больше всего привлекает мужчин: мнение психологов

Низкий тембр голоса обычно ассоциируется с мужчиной, высокий — с женщиной. Тем не менее до недавнего времени считалось, что представители сильного пола более «падки» на низкие женские голоса: мол, они кажутся более сексуальными.
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