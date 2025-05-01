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Президент ОАЭ поздравил Путина и россиян с предстоящим Днем Победы

Президент ОАЭ поздравил Путина и россиян с предстоящим Днем Победы

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поздравил его и россиян с предстоящим праздником по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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