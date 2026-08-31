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Татар-информ

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Три четверти погибших в РТ пешеходов переходили дорогу там, где запрещено

Три четверти погибших в РТ пешеходов переходили дорогу там, где запрещено

С начала года в Татарстане 76% пешеходов, погибших в ДТП, переходили дорогу в неположенном месте. Об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

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