Житель Калужской области напал на трех полицейских

36-летний житель Дзержинского района напал на двух женщин и мужчину при исполнении своих должностных обязанностей и предстал за это перед судом36-летний житель Дзержинского района напал на двух женщин и мужчину при исполнении своих должностных обязанностей и предстал за это перед судом.