Житель Калужской области напал на трех полицейских

36-летний житель Дзержинского района напал на двух женщин и мужчину при исполнении своих должностных обязанностей и предстал за это перед судом36-летний житель Дзержинского района напал на двух женщин и мужчину при исполнении своих должностных обязанностей и предстал за это перед судом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)