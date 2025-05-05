Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Vladimir Osheschko
    План Б это мечта патриотов Россий, не более.Зеленский больше ...
  • alik3456 Джексон
    А зеля-фюррер оказался голый...Зеленский больше ...
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    Хорош план "Б", вот только... Сам автор в его реализацию верит?Зеленский больше ...

Соглашение с США

Соглашение с США

Укроп Юрий Романенко (нацист и враг русского народа) пишет: Я ничего не жду от Угоди по ресурсам, потому что она фиксирует желание Трампа поиметь с Украины хоть что-то, и желанием Украины не остаться без поддержки США.

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