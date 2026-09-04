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 ФАС проверяет обоснованность роста цен на мясо птицы и говядину

Федеральная антимонопольная служба  проверяет обоснованность роста цен на мясо птицы и говядину. Цены на говядину в России поднялись примерно на 11%, а на мясо курицы на 8%.

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