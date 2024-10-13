Ронни О’Салливан встретится с лучшей снукеристкой в “историческом поединке”

Ронни О’Салливану предстоит интригующая встреча с лучшей снукеристкой на предстоящем турнире в Китае, сообщает metrocouk Ронни О’Салливан (фото: metrocouk) Возвращение Ронни О’Салливан в снукер связано с тем, что он встретится в Китае с лучшей теннисисткой мира.