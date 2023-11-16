Власти Нижневартовска пытаются застраховаться от лишения премий. Инсайд

Чиновники Нижневартовска (ХМАО) хотят застраховаться от лишения премий. На рассмотрение гордумы передан документ, в котором указано, что депремировать муниципальных служащих и должностных лиц можно не более, чем на 20% от всей зарплаты.
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