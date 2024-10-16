Шестой школьный день.

12 октября 2024 в рамках шестого школьного дня ´День пропаганды здорового образа жизни´ для учащихся начальных классов ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ проведена игра-путешествие ´Чисто жить - здоровым быть!´ .
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