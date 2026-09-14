Президент Ирана опроверг слухи о здоровье Хаменеи и ядерных планах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг слухи о проблемах со здоровьем Верховного лидера Моджтаба Хаменеи и заверил, что Тегеран не разрабатывает ядерное оружие, а также не стремится к конфликту с Саудовской Аравией.