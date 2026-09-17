У четы Зеленских чёрный день: «Герань» накрыла склад фонда первой леди в Киеве

«Герань» уничтожила склад фонда Елены Зеленской в Киеве. Об этом говорится в заявлении организации. По информации фонда, полностью сгорели генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование.
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