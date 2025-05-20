Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    Тихонько ты можешь жить в своем кишлаке и крутить хвост ишаку, а в России ты должен соблюдать законы РФ.Я не буду выполня...
  • Karmadon
    Ничего не изменится. Разве что чинушам "на лапы" будут отстегивать больше.Я не буду выполня...
  • Сергей Алексеев
    Куда власти смотрят, налогов не платит, а всем пользуется...Я не буду выполня...

Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Немецкий политик и сатирик Мартин Зоннеборн (депутат Европарламента с 2014 года, бывший главред сатирического журнала Titanic, основатель и лидер Die PARTEI - Партии за труд, верховенство закона, защиту животных, продвижение элиты и демократическую инициативу) значительную часть своей речи посвятил недавно вышедшей автобиографии заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьера Эстонии Каи Каллас*.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
по моему там не у кого их нет. и возможность что и никогда не было. создается такое впечатление.
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6 час.
Юрий Золотарев
Ххоспиди-и! Ну наконец-то и в Европе сказали ДУРЕ, что она - ДУРА!!
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3 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
ну обыкновенное насекомое, даже обсуждать не интересно.
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2 час.
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