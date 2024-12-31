Метшин поздравил казанцев с Новым годом: Признателен за заботу о нашем общем доме

2024 год стал по-настоящему особенным для Казани. Город стал настоящим центром мировой политической и спортивной жизни, приняв крупнейшие мероприятия, подобные саммиту и Играм БРИКС, Играм будущего, заявил в поздравлении с наступающим Новым годом мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.