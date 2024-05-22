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Петербургский дневник

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В Ленобласти с 5 по 9 июня отметят 225-летие Александра Пушкина

В Ленобласти с 5 по 9 июня отметят 225-летие Александра Пушкина

В программе – спектакли, выставки, концерты и не только К 225-летию Александра Пушкина музеи Гатчинского района и усадьба «Приютино» подготовили программу празднования с 5 по 9 июня: спектакли, выставки, концерты, творческие и гастрономические мастер-классы.

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