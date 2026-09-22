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Түбән Камада шәһәрнең 60 еллыгы уңаеннан Мактау тактасы яңартылды

Түбән Камада шәһәрнең 60 еллыгы уңаеннан Мактау тактасы яңартылды

Түбән Каманың 60 еллык юбилеена багышланган тантаналы митингта шәһәр музее янында яңартылган Мактау тактасы ачылды.

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