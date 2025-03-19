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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малинин о Шайдорове: «Хочу снять перед ним шляпу. Мне нравятся люди, которые выходят за рамки возможностей»

Михаил Шайдоров стал первым фигуристом в истории, которому удалось прыгнуть тройной аксель-четверной тулуп и тройной аксель-четверной сальхов через ойлер на соревнованиях.

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