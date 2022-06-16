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Глава Якутии высказался на тему оттока IT-специалистов из России

Глава Якутии высказался на тему оттока IT-специалистов из России

Поднимая вопрос оттока из Российской Федерации работников IT сектора, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев указал на тот факт, что серьёзность данной проблемы подчёркивает необходимость как можно более решительного поиска её решения.

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