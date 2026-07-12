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Макс Холлоуэй: «Конор привел своих детей на бой... Я не собираюсь избивать раненого пса»

Макс Холлоуэй сказал, что не хотел бить травмированного Конора Макгрегора .  «Я сказал рефери: «Останови бой, он же не может драться».

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