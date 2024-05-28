Биткоин рухнул после новостей о бирже

Биткоин резко подешевел после новостей о перемещении монет обанкротившейся биржи Mt. Gox. Игроки опасаются, что клиенты биржи, получив компенсации на общую сумму $9 млрд, начнут продавать биткоины, что окажет влияние на рынок.
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