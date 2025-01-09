В Мексике призвали переименовать Северную Америку в Мексиканскую Америку (ФОТО)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после слов избранного президента США Дональда Трампа о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки отметила, что это название давно признано международными институтами, и предложила вернуть всему континенту историческое название Мексиканская Америка.