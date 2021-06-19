Русские ничего не должны афроамериканцам. Оставьте нас в покое

Русские никогда не обижали африканцев. Напротив, русские лечили, учили, кормили, защищали, и чтобы не унижать их достоинство, по-братски выставляли им за помощь скромные счета, по которым всё равно никто и никогда нам не платил.
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