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Русские ничего не должны афроамериканцам. Оставьте нас в покое

Русские ничего не должны афроамериканцам. Оставьте нас в покое

Русские никогда не обижали африканцев. Напротив, русские лечили, учили, кормили, защищали, и чтобы не унижать их достоинство, по-братски выставляли им за помощь скромные счета, по которым всё равно никто и никогда нам не платил.

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карюкалов вячеслав
Как это? Как это?
Sergey Mosyagin
Однозначно, не должна Россия афроамериканцам...И вставатб на колени тем более..
Альбина Колесникова
Пусть встают на колени все те страны которые их угнетали русские их не трогали и смешно предложение придурков которые пиарятся.
Белых Владимир
Американские негры - всё! Никаких афроамериканцев!
Владимир Кочубей
Нет комментариев. Автор всё доходчиво написал!
Николай
"... память афроамериканца Джорджа Флойда, ..." - чтить бандита!?
Vladimir Lioubimcev
Действительно, русские ничего не должны афроамериканцам. И вставать перед ними на колени не обязаны. Кто обязан, тот пусть и становится.
Михаил Радев
Какие афроамериканцы? Негры...
Василий Руманов
негры все притензи к тем кто снял вас с пальмы и привёз

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