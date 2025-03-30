Верховный суд: родители должны оплачивать коммунальные платежи за детей

РИА Новости/Евгений Епанчинцев Родители должны оплачивать платежи за коммунальные услуги за несовершеннолетних детей, даже если не живут вместе, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.