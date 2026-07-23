12 мировых звезд, которые оказались ниже ростом, чем вы думали

Так повелось, что знаменитости в нашем представлении — высокие, спортивные и красивые. Но это не всегда соответствует действительности и в реальной жизни голливудские красавицы и мачо выглядят гораздо прозаичнее.
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