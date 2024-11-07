В Кремле прокомментировали приглашение Путиным Трампа в Москву на 80-летие Победы

Пока неизвестно, пригласит ли президент РФ Владимир Путин избранного новым президентом на выборах в США Дональда Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году в Москве.
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