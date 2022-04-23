Царьград

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Великая суббота: православные христиане готовятся к празднованию Пасхи

Великая суббота: православные христиане готовятся к празднованию Пасхи

Великая суббота это время воспоминания погребения Иисуса Христа во гробе.  Как следует из Евангелия от Матфея, вечером, после распятия к Пилату, который участвовал в судилище над Иисусом пришел Иосиф Аримафейский, также являвшийся учеником Христа.

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