Экс-разведчик ВС США считает, что Вашингтон бросит Украину к ноябрю 2024 года

ВАШИНГТОН, 18 марта, ФедералПресс. Правительство США меняет политику в отношении Украины, что грозит Киеву полным разгромом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence.
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