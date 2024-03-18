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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Экс-разведчик ВС США считает, что Вашингтон бросит Украину к ноябрю 2024 года

Экс-разведчик ВС США считает, что Вашингтон бросит Украину к ноябрю 2024 года

ВАШИНГТОН, 18 марта, ФедералПресс. Правительство США меняет политику в отношении Украины, что грозит Киеву полным разгромом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence.

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