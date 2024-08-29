Акимат Актау: застройщик возьмет на себя все расходы по ремонту сгоревшего фасада у ЖК «OTYRAR CITY»

Аким города Актау Абилкаир Байпаков поручил ответственным лицам обеспечить использование качественных материалов на строительных объектах и активно проводить мероприятия по предотвращению пожаров, сообщает пресс-служба акимата города.
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