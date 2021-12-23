Гиперзвуковым ракетам США на Украине не потребуется сложная инфраструктура

Как рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники, проведенный анализ американских гиперзвуковых вооружений показал, что ставка в Пентагоне сделана на развитие систем наземного и воздушного базирования с нестратегической дальностью.
Как рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники, проведенный анализ американских гиперзвуковых вооружений показал, что ставка в Пентагоне сделана на развитие систем наземного и воздушного базирования с нестратегической дальностью.
Свежие комментарии