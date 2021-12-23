ИЗВЕСТИЯ iz

6 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    деньги победили вирус!В Крыму временно ...
  • Лаврентий Палыч Берия
    Проблема в том, что народ этой власти абсолютно не верит. Отсюда все проблемы. Истекает это оттого, как власть криво,...Игла в защите: ка...
  • Елена Мамонова
    Это наше внутреннее делоВ МИД РФ вызвали ...

Гиперзвуковым ракетам США на Украине не потребуется сложная инфраструктура

Гиперзвуковым ракетам США на Украине не потребуется сложная инфраструктура

Как рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники, проведенный анализ американских гиперзвуковых вооружений показал, что ставка в Пентагоне сделана на развитие систем наземного и воздушного базирования с нестратегической дальностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх