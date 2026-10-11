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На фоне топливной сделки Каллас пригрозила России крупнейшим пакетом санкций

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Сергей Ковалев

"это нечто большее, это ошибка"! "ошибку" мона ожидать от компетентного руководителя, что ожидать от этого недо? - просто уровень восприятия окружающей действительности такой у персонажа. он не свободен. тут нас рать. а вот то, что ЕС никак не закончит с "палками в колёса", вот это гораздо интереснее. пытаются выпрыгнуть из штанов? - из "кружевных труселей"?.. и кт же их там возбуждает? опять и снова англичанка гадит? можно было бы думать, что старые евроденьги не согласны с новыми из-за речки. но они в большой мере давно и надёжно сидят на внешних кредитах. тогда что? - возбудились, ибо у них что-то важное отнимают, типа привычной жирной жизни? это так, отнимают, просто потому, что дяде Сэму кушать надо, а кушать практически некого. вот и наблюдаем внимательно за руками.