На фоне топливной сделки Каллас пригрозила России крупнейшим пакетом санкций

Попадет ли Зеленский в камеру к Мадуре? Зеленский оскорбил Трампа, назвав его слабым Президентом, а украинская делегация прервала переговоры с американцами и вылетела в Киев.
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Моська, знать Она сильна.....
"это нечто большее, это ошибка"! "ошибку" мона ожидать от компетентного руководителя, что ожидать от этого недо? - просто уровень восприятия окружающей действительности такой у персонажа. он не свободен. тут нас рать. а вот то, что ЕС никак не закончит с "палками в колёса", вот это гораздо интереснее. пытаются выпрыгнуть из штанов? - из "кружевных труселей"?.. и кт же их там возбуждает? опять и снова англичанка гадит? можно было бы думать, что старые евроденьги не согласны с новыми из-за речки. но они в большой мере давно и надёжно сидят на внешних кредитах. тогда что? - возбудились, ибо у них что-то важное отнимают, типа привычной жирной жизни? это так, отнимают, просто потому, что дяде Сэму кушать надо, а кушать практически некого. вот и наблюдаем внимательно за руками.
никак не поймут дебилы, что нам насрать на их потуги.
Да хрен мы положили на все их санкции.
Собаки лают, а караван идет.…
С Трампом мы договорились о заборе - мы к нему - ни- ни, он к нам - через Польшу и Румынию завозить оружие? Ну-ну - как-то не по-Сталински?
Надо же , боевая вша возмутилась.