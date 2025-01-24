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Массовое ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург: движение временно закрыто

Массовое ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург: движение временно закрыто

На трассе Пермь - Екатеринбург произошло массовое ДТП, заблокировавшее движение на 59-м км. Известно о столкновении 12 автомобилей, однако пострадавших нет.

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