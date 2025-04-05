Трамп провел переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем по поводу тарифов – CNN

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, чтобы обсудить индивидуальные торговые соглашения, которые могли бы смягчить предлагаемые тарифы для этих стран до того, как на следующей неделе наступит срок вступления их в силу, CNN со ссылкой на осведомленный источник.