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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниилу Маркову прооперировали позвоночник: «25 лет проходил с грыжей. Сейчас занимаюсь реабилитацией с ограничениями»

50-летний бывший защитник сборной России Даниил Марков перенес операцию на позвоночнике. – На льду вы многим запомнились своей жесткой игрой.

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