Оркестр Башмета дал концерт в память о погибших в "Крокусе"

Вечером 24 марта в большом зале Университета “Сириус” Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета выступил со специальным концертом памяти жертв трагедии в “Крокус Сити Холле”, сообщили в телеграм-канале Минкульта РФ.
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